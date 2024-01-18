المرحلة الأخيرة.. المتحدث الرسمي للزمالك يزف بشرى سارة للنادي

نشر الإعلامي مينا ماهر تصريحات أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر قناة الزمالك.

وكتب مينا ماهر عبر فيسبوك: احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك عبر قناة الزمالك: الاتفاقات تمت مع كل الاندية، حل ازمة القيد مسأله وقت و الان احنا في المرحلة الاخيرة في فك القيد، تفاصيل مصرفيه بسبب سعر الدولار و هي بسيطة و حل ازمة القيد تنتهي علي اقصي تقدير الاسبوع المقبل الذي يبدأ يوم 20 و ينتهي يوم 25 .

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.