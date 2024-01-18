إبراهيم سعيد يوجه رسالة نارية لـ محمد صلاح قبل مواجهة غانا

حرص إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق على توجيه رسالة نارية لنجم منتخب مصروليفربول محمد صلاح.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90 عبر قناة "النهار": أوجه نصيحة لمحمد صلاح، لازم تشد حيلك مع المنتخب، انت الأمل كبير عليك، لذلك الانتقادات ليك كبيرة جدًا.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.