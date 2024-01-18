تصريحات نارية لـ روي فيتوريا قبل لقاء غانا بكأس الأمم الأفريقية

نشر الاعلامي إبراهيم عبد الجواد تصريحات روي فيتوريا عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد : "قد نجري بعض التعديلات في التشكيل" .. المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا قبل لقاء غانا بكأس الأمم الأفريقية.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الافريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.