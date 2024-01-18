برودة شديدة ليلًا وشبورة.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي في هذا الموعد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من أجواء شديدة البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، ومن شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما حذر خبراء هيئة الأرصاد من تقلبات الطقس بتأثير منخفض جوى، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 22 يناير، ويستمر لمدة 48 ساعة تسيطر الأمطار على المحافظات الساحلية، وتصل إلى محافظات القاهرة الكبرى.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

الظواهر الجوية

وذكرت هيئة الأرصاد - في بيان- أنه متوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على محافظات ومدن مصر جاءت كالآتي :

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 22 13

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 11

كفر الشيخ 21 12

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 22 13

طنطا 21 12

دمياط 20 12

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 10

العريش 20 09

رفح 19 09

رأس سدر 22 11

نخل 18 03

كاترين 14 02

الطور 22 13

طابا 20 11

شرم الشيخ 25 16

الإسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 21 11

مطروح 20 11

السلوم 21 09

سيوة 19 05

رأس غارب 25 15

الغردقة 24 15

سفاجا 24 14

مرسى علم 25 14

الشلاتين 27 16

حلايب 23 18

أبو رماد 25 17

رأس حدربة 23 18

الفيوم 22 07

بني سويف 22 07

المنيا 22 06

أسيوط 23 08

سوهاج 24 08

قنا 25 09

الأقصر 25 09

أسوان 26 10

الوادي الجديد 22 05

أبوسمبل 23 09