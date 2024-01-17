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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 13

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا /الخميس/، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.


وذكرت الهيئة- في بيان، اليوم /الأربعاء/- أنه متوقع شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.


وأضافت الهيئة، أنه متوقع أن تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر :
العظمى الصغرى
القاهرة 22 13
العاصمة الإدارية 22 12
6 أكتوبر 21 12
بنهــــا 22 13
دمنهور 21 12
وادى النطرون 22 11
كفر الشيخ 21 12
المنصورة 21 12
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 22 13
طنطا 21 12
دمياط 20 12 
بورسعيد 21 12
الإسماعيلية 23 11
السويس 23 10
العريش 20 09
رفح 19 09
رأس سدر 22 11
نخل 18 03
كاترين 14 02
الطور 22 13
طابا 20 11
شرم الشيخ 25 16
الإسكندرية 21 12
العلمين الجديدة 21 11
مطروح 20 11
السلوم 21 09
سيوة 19 05
رأس غارب 25 15
الغردقة 24 15
سفاجا 24 14
مرسى علم 25 14
الشلاتين 27 16
حلايب 23 18
أبو رماد 25 17 
رأس حدربة 23 18
الفيوم 22 07
بني سويف 22 07
المنيا 22 06
أسيوط 23 08
سوهاج 24 08
قنا 25 09 
الأقصر 25 09
أسوان 26 10
الوادي الجديد 22 05
أبوسمبل 23 09
أما عن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية:
العظمى الصغرى
مكة 29 17
المدينة 26 14 
الرياض 20 09
المنامة 21 17
أبوظبي 24 20
الدوحة 24 17
الكويت 21 11
دمشق 16 05
بيروت 20 15
عمان 16 06
القدس 16 06
غزة 19 11
بغداد 20 07
مسقط 25 20
صنعاء 24 09
الخرطوم 29 15
طرابلس 25 15
تونس 24 11
الجزائر 20 11
الرباط 24 13
نواكشوط 31 16
وعن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم: 
العظمى الصغرى
أنقرة 11 03
إسطنبول 15 14
إسلام آباد 19 05
نيودلهي 18 09 
جاكرتا 32 26
بكين 03 05-
كوالالمبور 32 24
طوكيو 13 06 
أثينا 19 10
روما 18 11
باريس 02 04-
مدريد 14 10
برلين 01 04-
لندن 04 03-
مونتريال 08- 17-
موسكو 02- 06-
نيويورك 01 02-
واشنطن 04 03-
أديس أبابا 25 11

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