تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

كشف الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس، مشيرة إلى أن هناك استقرارا للطقس بصورة تامة. ‏‎

وأضافت "عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية"، في تصريحات تلفزيونية، أن البلاد تتأثر بكتل صحراوية ‏هوائية، تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، فاليوم نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة من ‏درجتين إلى 4 درجات على أغلب محافظات الجمهورية‎.‎

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة ‏الكبرى تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية خلال فترة النهار، وبالتالي الشعور بمزيد من ‏الدفء، مشيرة إلى أن الطقس شتوي مائل للدفء على السواحل الشمالية والوجه البحري ‏والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما طقس دافئ على جنوبي سيناء والصعيد.‏



واكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن : "فور غياب أشعة الشمس سيحدث انخفاض في درجات الحرارة، ويكون محسوسا ‏أكثر خلال فترة الفجر حتى الصباح الباكر"‏‎.‎