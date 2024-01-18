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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الذهب يرتفع من أدنى مستوياته مع تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة

صدى البلد

صعدت أسعار الذهب من أدنى مستوياتها، الخميس، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات متشددة من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2010.59 دولار للأونصة بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر

كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2012.40 دولار

في هذا الوقت، تراجع الدولار 0.2% مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. كما هبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات.

وأظهرت بيانات أميركية ارتفاع مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الشهر الماضي مما جعل الاقتصاد يقبل على العام الجديد وهو على أرض صلبة.

ومن المتوقع أن يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا رافائيل بوستيك في حدثين منفصلين في وقت لاحق من يوم الخميس.

وفي تصريحات سابقة، قال رافائيل بوستيك إن التضخم قد "يتأرجح" إذا تعجل صناع السياسة في خفض أسعار الفائدة، محذراً من أن خفض التضخم نحو هدف البنك المركزي عند 2% من المرجح أن يتباطأ في الأشهر المقبلة.

ويقلل خفض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.61 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.2% إلى 885.38 دولار وارتفع البلاديوم 1.2% إلى 926.54 دولار.

 

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