2.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 2.9 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 850 مبايعة بقيمة 2.56 مليار درهم، منها 41 مبايعة للأراضي بقيمة 343.01 مليون درهم و809 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.22 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 33 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 28.99 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة تليها مبايعة بقيمة 23 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 10 مبايعات بقيمة 47.76 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 12.17 مليون درهم وثالثة في حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 79.49 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 78.95 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 75 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 68.61 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 98 مبايعة بقيمة 170.32 مليون درهم وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 92 مبايعة بقيمة 88.91 مليون درهم وثالثة في مدينة دبي الملاحية بتسجيلها 74 مبايعة بقيمة 161.28 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 257.17 مليون درهم منها 9 رهون لأراض بقيمة 23.09 مليون درهم و95 رهنا لفلل وشقق بقيمة 234.08 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة أم الشيف بقيمة 96 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 23.72 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 103.79 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الرابعة بقيمة 51.08 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 12.22 مليون درهم.