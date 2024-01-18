ارتفاع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 9.2% في ديسمبر 2023

ارتفع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 9.2% في ديسمبر 2023، حيث ارتفع من أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين عند 2.4% في نوفمبر.

كما يمثل هذا أول ارتفاع في التضخم منذ أبريل، مدفوعاً بشكل أساسي بالتأثيرات الأساسية المرتبطة بالطاقة.

وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 6.7% الشهر الماضي مقابل -11.5% في نوفمبر. في حين ظل تضخم الخدمات ثابتاً عند 4.0%.

من ناحية أخرى، كانت وتيرة ارتفاع الأسعار معتدلة بالنسبة لكل من المواد الغذائية والكحول والتبغ 6.1% مقابل 6.9%. والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة 2.5% مقابل 2.9%.

كما انخفض المعدل الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، إلى 3.4%، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس 2022.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% في ديسمبر، بعد انخفاض بنسبة 0.6% في نوفمبر.