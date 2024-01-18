رؤية مصر ثاقبة.. كاتب صحفي: الرئيس السيسي حذر من استمرار الحرب في غزة|فيديو

أكد جمال حسين الكاتب الصحفي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من استمرار الحرب، في غزة، وقال إن هذا سيكون له تأثير على المنطقة، وبالفعل رؤية مصر ثاقبة.

وأضاف حسين خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، والذي يترأس تحريره أحمد حمدي، أن العالم يعلم أنه لا غنى عن مصر لحل هذه القضية، ولذلك هناك لقاءات كثيرة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل إنهاء الحرب في غزة.

وأشار إلى أن إسرائيل ترتكب حرباً على الهواء، ضد غزة، وتتعب جميع القلوب، وهناك دول تدعم إسرائيل في الأمم المتحدة، منها ألمانيا.

ولفت إلى أن جنوب أفريقيا بالمحكمة الدولية، كشفت جرائم إسرائيل، وأن الجميع منتظر حكم المحكمة الذي يؤكد أن ما يحدث في غزة مخالف للقانون.