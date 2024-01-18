صحف السعودية| اليمن ترحب بتصنيف الولايات المتحدة ميليشيات الحوثي جماعة إرهابية.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ 8 مناطق بشأن الطقس

تناولت صحف السعودية الصادرة اليوم، الخميس، أهم القضايا الدولية والإقليمية والمحلية التي تهم المواطن السعودي والعربي.

صحيفة عكاظ

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، على خلفية تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، لكنها ظلت قرب أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع مع تلاشي تفاؤل المستثمرين حيال خفض أسعار الفائدة بعد تعليقات من مسؤول بمجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات قوية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2010.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد يوم من انخفاضه إلى 2001.72 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ 13 ديسمبر الماضي.

كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2012.40 دولار.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.61 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 0.2% إلى 885.38 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 1.2% إلى 926.54 دولار.

وفي خبر آخر، رحبت الحكومة اليمنية، بالقرار الذي اتخذته حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية عالمية.

وأكدت الحكومة اليمنية، في بيان لها، أن القرار ينسجم مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة منظمة إرهابية وفقاً للقوانين اليمنية، ويأتي استجابة لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع الدولي بالتحرك الجاد لحماية الشعب اليمني من بطش وإرهاب هذه الميليشيات الإرهابية.

وقال البيان الصادر أمس: «منذ الانقلاب المشئوم الذي قامت به هذه الميليشيا ضد إرادة الشعب اليمني، ومخرجات الحوار الوطني، وحتى هذه اللحظة وفي ظل عدم وجود رادع حقيقي لم تتوقف الميليشيا عن ممارسة الإرهاب، والقيام بأبشع أنواع الجرائم والانتهاكات ضد اليمنيين من خلال تفجير المنازل ودور العبادة، واضطهاد الأقليات الدينية، وتهجير المعارضين والمنتقدين لممارساتهم، ومصادرة ممتلكاتهم واعتقال وتعذيب الصحفيين والناشطين السياسيين، وحصار المدن، وزراعة الألغام في البر والبحر، وتهديد طرق الملاحة الدولية، واستخدام المنشآت الصحية والتعليمية للأغراض العسكرية، والمدنيين كدروع بشرية وتدمير المؤسسات الاقتصادية في اليمن».

وأضاف البيان أن «الحكومة اليمنية تجدد تأكيدها على أنه لإحلال السلام في اليمن، فإن على المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي، ونبذ العنف، والقبول بمبادرات السلام بما في ذلك خارطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكافة الجهود الحميدة للحفاظ على أمن واستقرار اليمن والمنطقة».

صحيفة المدينة

بدأت جامعة الملك عبد العزيز في السعودية، في تنفيذ مبادرة "الدرجات العلمية المُخصصة ذاتياً"، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية ومجلس شئون الجامعات.

وأوضح الأمين العام لمجلس شئون الجامعات الدكتور بسام بن عبد الله البسام، أن المبادرة تهدف إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.

كما تتيح المبادرة المجال للطلبة للتنويع في الخطط الدراسية، واختيار الدراسة في أكثر من تخصص، وذلك حسب ميولهم ورغباتهم الدراسية، بما يسهم في رفع مستوى المعارف والمهارات لديهم، ورفع مستوى جاهزيتهم للالتحاق بسوق العمل، وذلك وفق أفضل الممارسات التعليمية العالمية.

وفي خبر آخر، نبَّه المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الخميس، من هطول أمطار خفيفة على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية, وصواعق رعدية, تشمل مدينة نجران ومحافظات, حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش.

وبيّنت الأرصاد السعودية أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

صحيفة الوطن

تراجعت أسعار النفط بعد أن أدى ارتفاع الدولار إلى الحد من الطلب على الخام المقوم بالعملة الأمريكية، لكن تزايد مخاطر تعطل الإمدادات وسط الصراع المحتدم في البحر الأحمر حد من الخسائر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 77.93 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا بما يعادل 0.59% إلى 71.97 دولار للبرميل.

وارتفع خام برنت بشكل طفيف بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط، لكن الصراع المستمر في البحر الأحمر زاد المخاوف من اضطرار الناقلات إلى تغيير مسارها لتجنب المنطقة، ما أدى إلى زيادة التكاليف ومقدار الوقت اللازم للتسليم.

وحامت عقود مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أعلى مستوى خلال شهر يوم الأربعاء بعد تعليقات مسئولي الفدرالي الأمريكي التي تعارض التوقعات بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى تقليص الطلب على النفط المقوم بالدولار بالنسبة للمشترين الذين يدفعون بعملات أخرى.

وعلقت شركة النفط البريطانية الكبرى شل الشحنات عبر البحر الأحمر بعد بدء الضربات الأمريكية والبريطانية، لكن شركة شيفرون الأمريكية المنتجة أبقت على مساراتها في البحر الأحمر.

وفي خبر آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره لحالة الطقس اليوم، سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة الى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وشرق حائل كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.