منطقة ملتهبة.. تفاصيل التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على مصر| فيديو

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، إن المنطقة تمر بمعترك خطير وهي بمثابة منطقة ملتهبة الآن، مشيرا إلى الاضطرابات في البحر الأحمر جراء تهديد الحوثيين للملاحة البحرية وإعاقة السفن التجارية.

وأضاف جمال حسين، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، عبر برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوضع الحالي في المنطقة متأزم، مبينا أن الأوضاع الحالية تشير إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة.



ولفت الكاتب جمال حسين، إلى أن مصر تتابع عن كثب ما يجري في البحر الأحمر، كذلك ما قامت به إثيوبيا بتوقيع اتفاقية مع إقيلم أرض الصومال غير المعترف به دوليا وهو ما يؤثر على الأمن القومي العربي، مبينا أن المصريين لا بد أن يكونوا على وعي كبير بما يحاك بالمنطقة ودعم القيادة السياسية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية مستهدفة من الجميع، لافتا إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير، كما أن الدولة تواجه تحديات كبيرة بالمنطقة وهناك يقظة من القيادة السياسية لما تشهده، والوعي والإدراك أن الهدف من كل ما يحدث هو النيل من مصر.

