عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منطقة ملتهبة.. تفاصيل التوترات في البحر الأحمر وتأثيرها على مصر| فيديو

جمال حسين
جمال حسين

قال الكاتب الصحفي جمال حسين، إن المنطقة تمر بمعترك خطير وهي بمثابة منطقة ملتهبة الآن، مشيرا إلى الاضطرابات في البحر الأحمر جراء تهديد الحوثيين للملاحة البحرية وإعاقة السفن التجارية.

وأضاف جمال حسين، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، عبر برنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الوضع الحالي في المنطقة متأزم، مبينا أن الأوضاع الحالية تشير إلى اتساع رقعة الحرب في المنطقة.


ولفت الكاتب جمال حسين، إلى أن مصر تتابع عن كثب ما يجري في البحر الأحمر، كذلك ما قامت به إثيوبيا بتوقيع اتفاقية مع إقيلم أرض الصومال غير المعترف به دوليا وهو ما يؤثر على الأمن القومي العربي، مبينا أن المصريين لا بد أن يكونوا على وعي كبير بما يحاك بالمنطقة ودعم القيادة السياسية.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن الدولة المصرية مستهدفة من الجميع، لافتا إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية ولن يتغير، كما أن الدولة تواجه تحديات كبيرة بالمنطقة وهناك يقظة من القيادة السياسية لما تشهده، والوعي والإدراك أن الهدف من كل ما يحدث هو النيل من مصر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

اكتشاف منجم ذهب باحتياطي استراتيجي 290 ألف طن|الحكومة تكشف التفاصيل

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

120 دقيقة بحث.. كيف سقطت المتهمة في سرقة سلاسل مايا شيحة الماسية

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة ويشدد على مكافحة الغش

علاوات ورفع مرتبات.. هدايا الصحة للعاملين بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات

زواج حسين فهمي من مريم علاء.. نهاد سمير تكشف الحقيقة

تجعل الطفل عبقريا.. 8 أنشطة تنمي ذكاء الصغير من عمر عامين

فرج عامر يكشف عن أفضل منتخبين في كأس الأمم الأفريقية

أول رد رسمي من إيران حول الضربات الباكستانية على أراضيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

اللي يكرهني أخلعوا.. فيفي عبده تثير الجدل من جديد عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ