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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غرامة ألف جنيه والمشدد 5 سنوات لتاجر سلاح وبراءة شقيقه في القطامية

صدى البلد

قضت محكمة جنابات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بمعاقبة "جمعه .ح" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة الف جنيه وبراءة شقيقه "ناصر.ح" بتهمة الاتجار في الاسلحة النارية والذخائر في القطامية

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي وعضوية المستشارين عمرو علي كساب و أحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه

كشف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار بغير ترخيص في اسلحة نارية مششخنة "بندقيتين آليتين " وسلاح ناري مششخن "مسدس سريع الاطلاق".

وأضاف أمر الاحالة قيام المتهمين بالاتجار في سلاح ناري مششخن "بندقية يدوية التعمير " بالضافة الي الاتجار بغير ترخيص  في الذخائر التي تستعمل علي الأسلحة النارية محل الاتهامات السابقة

و شهد مجري التحريات أن تحرياته السرية توصلت الي أن المتهم الأول "جمعه .ح" و آخر سبق محاكته يحرزان ويحوزان أسلحة نارية بغير ترخيص ابان ترددها علي طريق العين السخنة فأرسل في أستصداراذن من النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتلك السيارة فأنتقل الي المكان الذي أيقن قدومهما اليه وكمن لهما وقام بضبطهما والسيارة وتفتيشها وعثر مع المتهم الأول علي مسدس ماركة حلوان عيار 9 مللي وله خزنه بها عدد 8 طلقات وبالكشف تبين أنه مبلغ عنه بسرقته بموجب محضر رقم 685 لسنة 2015 الصالحية الجديدة وكذلك عثر علي كيس به 6 طلقات لذات العيار

وأضاف المعاون أنه بتفتيش تلك السيارة عثر أسفل المقعد الخلفي لقائد السيارة علي جوالين احدهما بداخله بندقية خرطوش عيار 12 مللي والثاني به عدد 25 طلقة خرطوش وبندقيتين آليتين عيار 7.62*39 مم وأربعة خزائن بهم جميعا 77 طلقة من ذات العيار وأقر المتهم باحراز وحيازة تلك المضبوطات

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