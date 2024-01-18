استغلت احتياجها للمال.. حكاية سهام مع قوادة بولاق الدكرور

الاسم ثرياء، السن 48 عامًا، التهمة إدارة شبكة للأعمال المنافية للآداب في بولاق الدكرور واستقطاب فتاة تدعى سهام، تلك هي السيدة التي استدرجت الفتيات لتقديمهن إلى راغبي المتعة في منطقة بولاق الدكرور.



استغلت المتهمة ثرياء بعض الفتيات القاصرات في منطقة بولاق واحتياجهن إلى المال، وقدمتهن إلى راغبي المتعة الحرام نظير مقابل مادي زهيد.

بولاق الدكرور

المتهمة لم تكن تعلم أنها سوف تقع في قبضة المباحث، ولكن القدر وتحريات المباحث أسقطاها في يد رجال الأمن بعد إجراء عدة تحريات والاستماع إلى أقوال المجني عليها سهام التي أكدت أن المتهمة “ثرياء. ي”، استدرجتها إلى شقتها لتقديمها إلى المتهم لمواقعتها والتعدي عليها نظير أجر مادي أغرتها به.

المتعة الحرام

عكفت الأجهزة الأمنية على تنفيذ خطة ضبط المتهمة بإشراف مدير الإدارة العامة لحماية الآداب في قضية، حيث توجه المقدم إبراهيم سعد، بالإدارة العامة لحماية الآداب، إلى منطقة بولاق لإجراء تحرياتها السرية.

بولاق الدكرور

وكشفت تحرياته قيام المتهمة بإدارة مسكنها لأعمال الدعارة واستغلال النسوة، لا سيما القاصرات منهن، وتقديمهن إلى الرجال لممارسة الفحشاء معهم نظير مقابل مادي.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس بالسجن المشدد 6 سنوات للمتهمة ثرياء لاتهامها بالاتجار بالبشر في بولاق الدكرور.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة “ثريا. ي”، 48 سنة، ربة منزل، اشتركت مع آخر في منطقة بولاق الدكرور، بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بقصد استغلالها، إذ اتفقا على أن تقوم المتهمة الأول باستقطاب الطفلة المجني عليها وتقديمها للمتهم لممارسة الحرام معها نظير أجر مادي في بولاق الدكرور.