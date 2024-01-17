أكبر تجار منطقة بئر أم سلطان.. تقرير مصلحة الطب الشرعي في حيازة مخدرات

حصل موقع صدى البلد على نص تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي في واقعة حيازة متهم كمية من مخدر الحشيش في منطقة بئر أم سلطان في البساتين.

وكشف تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن اللفافات الثمانية المضبوطة مع المتهم وزنوا قائماً باللفافات ١٦,٧١جم وأن بداخلها مادة سمراء ثبت أنها لمادة الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

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وكشفت أوراق القضية ان المتهم أنكر في تحقيقات النيابة العامة ما أسند إليه، وترافع المحامي الحاضر مع المتهم دافعاً ببطلان الاستيقاف وبطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم وجود إذن من النيابة العامة وكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق وتناول شرح الدفوع المبداة وخلص في مرافعته إلى طلب الحكم ببراءة المتهم مما أسند إليه.



و شهد معاون مباحث قسم شرطة البساتين أنه قد وردت إليه معلومات من أحد مصادره السرية أكدتها تحرياته من أن المتهم يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة بئر أم سلطان في البساتين وأنه متواجد بتلك المنطقة يباشر نشاطه الإجرامي فانتقل إلى حيث تواجده وأعد لذلك الأكمنة الثابتة والمتحركة بتلك المنطقة وباستيقافه له وإعلامه عن شخصه وطبيعة عمله وحال السيطرة عليه بدت عليه علامات الارتباك والخوف الشديد وقام بإخراج علبة سجائر من بين طيات ملابسه محاولاً التخلي عنها إلا أنه تمكن من ضبطه بحيازته وإحرازه ويفحصه لها تبين أن بداخلها عدد ثماني لفافات سلفانية من الورق المفضفض وبفضها تبين احتوائها على قطع داكنة اللون تشبه الحشيش المخدر وبمواجهته له بها أقر بإحرازه لها بقصد الاتجار ، كما عثر بحوزته على مبلغ مائة جنيه أقر أنها من متحصلات اتجاره في المواد المضبوطة.