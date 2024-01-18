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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال زيارته تشاد.. رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يثبت أعضاء جديدين|صور

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي

ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في الكنيسة الأسقفية بمنطقة موندو بتشاد، حيث قام بخدمة تثبيت أعضاء جُدد بالكنيسة.

تحدث رئيس الأساقفة موجها كلماته للأعضاء الجدد: أصلي أن تكونوا مصابيح في العالم، وأن تشعلوا نور المسيح في حياتكم وحياة الآخرين.

وأعرب رئيس الأساقفة: عن شكرهُ وتقديرهُ للكنيسة في التشاد وعملها في توصيل رسالة السيد المسيح للشعب.

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في الاحتفال بعيد الميلاد .. رئيس الكنيسة الأسقفية: نصلى إلى الله من أجل إنهاء الحروب

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الكنيسة الأسقفية توفر ترجمة فورية بلغة الإشارة وتخصص ركنًا للصم بقداس عيد الميلاد

وحضر القداس الإلهي ممثل عن محافظ المدينة، وممثل عن عمدة المدينة، ومسؤول الأمن للمحافظة.

وتأتي زيارة رئيس الأساقفة إلى تشاد في إطار الزيارات المستمرة للكنائس الأسقفية في إبروشية شمال إفريقيا التي تنتمي إلى إقليم الإسكندرية.

الدكتور سامي فوزي 
الدكتور سامي فوزي 
الدكتور سامي فوزي 
الأسقفية رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية القداس الإلهي الكنيسة الأسقفية بمنطقة موندو بتشاد الكنيسة التشاد

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