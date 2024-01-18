عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خاص| القاطرة «عزيمة 5» تنضم للأسطول البحري لقناة السويس .. صور

القاطرة عزيمة 5
القاطرة عزيمة 5

انضمت، نهاية هذا الاسبوع، القاطرة عزيمة 5  للاسطول البحري لقناة السويس.


صرحت بذلك مصادر مطلعة بشركة التمساح لبناء السفن وهي أحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، مؤكدة في تصريحات خاصة لصدي البلد ، التسليم المبدئي للقاطرة عزيمة 5، استعدادا للانضمام الي أسطول الوحدات البحرية، حيث تم بناءها بالشركة و تخدم الممر الملاحي للقناة.

يشار الي انضمام القاطرتين عزيمة 3 و4 لاسطول قناة السويس، الاسبوع الماضي، بعد أن انتهت تجارب السرعة و الشد، ومطابقة مواصفات القاطرات الثلاث.


وبحسب المصادر الرسمية، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، فقد حققت القاطرات الحديثة نتائج إيجابية وبمعدلات أعلى من القيم التعاقدية حيث بلغت السرعة الفعلية ١١.٥٦ & ١١.٢٩ عقدة (التعاقدية ١٠ عقدة).

وبلغت قوة الشد الفعلي ١٢.٣٨ & ١٢.٢٢ طن (التعاقدي ٩ طن).

و كشفت المصادر الرسمية عن أبرز المواصفات الرئيسية القاطرات الحديثة، حيث يبلغ طول الواحدة منهما 18.60م، عرض 6.80 م، العمق 2.60 م، الغاطس 2.20 م، السرعة 10 عقدة، قوة الشد 12 الي 18 طن، طراز الماكينات الرئيسية Scania Dl13070M، قوة الماكينات الرئيسية ٢ × 500 حصان، سعة/ عدد تنكات الوقود ٦ م مربع /٢، سعة / عدد تنكات المياه العذبة ١ م مربع / ٢، بعدد أفراد ٤ بالطاقم.

IMG-20240118-WA0006
IMG-20240118-WA0006
IMG-20240118-WA0004
IMG-20240118-WA0004
IMG-20240118-WA0007
IMG-20240118-WA0007
IMG-20240118-WA0005
IMG-20240118-WA0005
IMG-20240118-WA0001
IMG-20240118-WA0001
IMG-20240118-WA0003
IMG-20240118-WA0003
IMG-20240118-WA0000
IMG-20240118-WA0000
هيئة قناة السويس الوحدات البحرية قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

الفلوس ليست المشكلة.. هجوم النواب على وزير التموين يشعل الجدل حول التعديل الوزاري

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

600 جنيه|تراجع سعر الذهب في محال الصاغة بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

«نزل التردد واتفرج بالبيت»|10 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وغانا بأمم أفريقيا

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار.. ماذا يحدث

فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة على القاهرة وغالبية المحافظات اليوم.. تحذيرات من منخفض جوي قادم

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

احذروا .. الأرصاد تعلن اقتراب المنخفض الجوي |صور

769 سفينة بحمولة 12.5 مليون طن بموانئ المنطقة الشمالية للقناة بالربع الأول 2023/2024

الطقس| أجواء شتوية على القاهرة وأمطار رعدية تصل إلى الصعيد بعد ساعات

النقل البحري: لدينا ترسانات قادرة على بناء قاطرات بقوة تصل لــ80 طنا

4 نصائح تقلل من حدوث الشد العضلي أثناء النوم.. احرص عليها

أمطار رعدية وسيول على بعض المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

ترشيحاتنا

روسيا تكشف عن 30 دولة ترغب في الانضمام لـ مجموعة بريكس

الولايات المتحدة تعلق على الإفراج عن الصحفيتين المحتجزتين في إيران

يفعلها أغلب الطلاب.. تحذير من المذاكرة فى هذا التوقيت|اعرف الأضرار الصحية

تشييع جثمان والد الفنان قصى خولي بالطبلة والمزمار |شاهد

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

رد قوي من روسيا على قرار الأرجنتين رفض الانضمام لـ مجموعة بريكس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد أزمة رقابية.. تغيير اسم القاهرة مكة وطرح الأفيش وهذا موعد عرضه

ملامح مختلفة.. هنادي مهنا تبرز جمالها بصورتها الأخيرة على إنستجرام| شاهد

تصميم غريب.. ميريهان حسين تستعرض جمالها بفيديو جديد| شاهد

صلاح طالب اللاعبين بمصالحة الجماهير|تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وغانا..والثلاثي المستبعد

فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

مقطع فيديو يثير ضجة لجنود إسرائيليين بأحد المنازل بعد أن هجره أهله|شاهد

واحدة صحبتي أوي .. تصريح مثير من شيرين رضا يخص عمرو دياب

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ