خاص| القاطرة «عزيمة 5» تنضم للأسطول البحري لقناة السويس .. صور

انضمت، نهاية هذا الاسبوع، القاطرة عزيمة 5 للاسطول البحري لقناة السويس.



صرحت بذلك مصادر مطلعة بشركة التمساح لبناء السفن وهي أحدي الشركات التابعة لهيئة قناة السويس، مؤكدة في تصريحات خاصة لصدي البلد ، التسليم المبدئي للقاطرة عزيمة 5، استعدادا للانضمام الي أسطول الوحدات البحرية، حيث تم بناءها بالشركة و تخدم الممر الملاحي للقناة.

يشار الي انضمام القاطرتين عزيمة 3 و4 لاسطول قناة السويس، الاسبوع الماضي، بعد أن انتهت تجارب السرعة و الشد، ومطابقة مواصفات القاطرات الثلاث.



وبحسب المصادر الرسمية، والتي فضلت عدم ذكر اسمها، فقد حققت القاطرات الحديثة نتائج إيجابية وبمعدلات أعلى من القيم التعاقدية حيث بلغت السرعة الفعلية ١١.٥٦ & ١١.٢٩ عقدة (التعاقدية ١٠ عقدة).

وبلغت قوة الشد الفعلي ١٢.٣٨ & ١٢.٢٢ طن (التعاقدي ٩ طن).

و كشفت المصادر الرسمية عن أبرز المواصفات الرئيسية القاطرات الحديثة، حيث يبلغ طول الواحدة منهما 18.60م، عرض 6.80 م، العمق 2.60 م، الغاطس 2.20 م، السرعة 10 عقدة، قوة الشد 12 الي 18 طن، طراز الماكينات الرئيسية Scania Dl13070M، قوة الماكينات الرئيسية ٢ × 500 حصان، سعة/ عدد تنكات الوقود ٦ م مربع /٢، سعة / عدد تنكات المياه العذبة ١ م مربع / ٢، بعدد أفراد ٤ بالطاقم.

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