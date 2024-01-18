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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق فعالة لتجنب الإصابة بالشد العضلي

الشد العضلي
الشد العضلي

يواجه الكثير من الأشخاص شدا عضليا مفاجئا وهو حالة شائعة يمكن أن تحدث للعديد من الأسباب ويصبح صعب التمدد أو التحرك.

وكثيرا ما يحدث الشد العضلي في مناطق الظهر والفخذ والساق ، لذلك نعرض لكم أسبابها وطرق علاجها  وفقا لموقع exprees

ما هو الشد العضلي؟

تشنّج العضلات هي عبارة عن تقلّصات مفاجئة لا إرادية تحدث للعضلات المختلفة، غالبًا ما تكون مؤلمة جدًا، وقد تصيب العضلات المختلفة في الجسم مثل الجزء الخلفي من الساق ،ظهر الفخذ وجدار البطن ،اليدين ،الأقدام.


أسباب الشد العضلي :

الجفاف.

الإسهال.

التعب العضلي.

الحمل.

الجلوس لفترات طويلة.

الإفراط في استخدام العضلات.

الوقوف أو العمل على أرضيات خرسانية.

الجلوس بشكل غير صحيح.

تضيُّق العمود الفقري.

مشكلات في التمثيل الغذائي.

الفشل الكلوي الحاد.                                قصور الغدة الكظرية.    

فقر الدم.  

    تليف الكبد.
 فرط نشاط الغدة الدرقية.

قصور الغدة الدرقية.

مرض السكري بأنواعه المختلفة.

تلف الأعصاب نتيجة استخدام بعض علاجات السرطان.

هشاشة العظام. 

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طرق الوقاية لتجنب التشنّج العضلي:


ابتعد عن القيام بتمارين تؤدّي دائمًا لتشنّج عضلات معينة

حافظ على التمدد والاسترخاء قبل القيام بممارسة الرياضة.
.
عدم ممارسة الرياضة مباشرة بعد تناول وجبة الطعام.

تجنب استهلاك الكافيين يومياً.

حافظ على شرب كميات كافية من الماء وتجنب الجفاف، أحرص على تناول شرب الماء خلال تمارينك الرياضية.

احرص على استهلاك كميات كافية من الكالسيوم والبوتاسيوم من برنامج غذائك.

استشر طبيبك عن حصولك مكملات غذائية والفيتامينات.

الشد العضلي الكافيين ممارسة الرياضة التشنج العضلي الغدة الدرقية

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