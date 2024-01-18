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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإعانة وتلبية احتياجات المرضى|وكيل صحة الدقهلية يشيد بإنجازات إدارة بنوك الدم خلال عام

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  بإنجازات إدارة بنوك الدم خلال العام  الماضى لإعانة وتلبية احتياجات المرضى بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية .
 

وكشفت الدكتورة فاتن فتحى مدير إدراة بنوك الدم أنه خلال العام الماضى تم ترخيص 8 بنوك دم (منيه النصر – ميت غمر – شربين – دماص – طلخا – نبروه – اجا – السنبلاوين ) من قبل إداره التراخيص بالوزارة علاوة على تم تحويل بنك دم . دماص المركزي من تخزيني الي تجميعي .

وأضافت أن العام الماضى شهد أيضاً تجديد البنية التحتية لبنك دم  شربين المركزي عن طريق التبرع الشرفي للمجتمع المدني بتكلفة 2 مليون جنيه وتحديث بنك ميت غمر المركزي  بأجهزه خاصة ببنوك الدم التجميعية عن طريق التبرع الشرفي للمجتمع المدني و شراء جهاز فصل المشتقات بتكلفة مليون و 250 ألف  جنيه مصري .

ولفتت مدير إدارة بنوك الدم أنه على صعيد رفع كفاءة العاملين  جرى عقد  دورة تدريبية ل 35 من(الاطباء – الصيادلة – الكميائيين - الفنيين )  للعاملين ببنوك الدم الدقهلية تحت عنوان المعايير والسياسات العامه لبنوك الدم إلى جانب حضور 30 من (الاطباء – الصيادلة ) العاملين ببنوك الدم التجميعية و التخزينية  دورة تدريبية أخرى .

 كما تم اختيار فريق من اطباء بنوك دم الدقهليه لإلقاء محاضرات خاصة لبنوك دم محافظات الجمهورية عن طريق التدريب المباشر تحت اشراف الادارة العامة لبنوك الدم من الوزارة.

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الإدارة العامة الخدمة الطبية السياسات العامة محافظات الجمهورية وكيل صحة الدقهلية وكيل صحة

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