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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إضافة 108 أفدنة كتوسعات للمنطقة الصناعية بجمصة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عصام حجاج، مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، بالتنسيق مع كل من ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية بإدارة المساحة العسكرية؛ للانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة.

وأوضح "مختار"، أن المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي الجديد للمنطقة الصناعية بجمصة تم إضافة ١٠٨ أفدنة إليه كتوسعات للمنطقة الصناعية بعد الانتهاء من ترفيقها والتي ستخدم الاستثمار الصناعي بالمنطقة وستكون إضافة جديدة للصناعة لتوفير منتج صناعي محلي ينافس المنتجات العالمية دعما للاقتصاد الوطني وتخفيف حدة ووطأة الاستيراد عن كاهل الدولة. 

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة علي تقديم الدعم والمساندة للمستثمرين بالمناطق الصناعية تمشيا مع عام الصناعة وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية مشيرا الى ان الدقهلية حريصة علي الارتقاء بقطاع الصناعة بالمناطق الصناعية وتنفيذ صناعات جديدة لاتاحة فرص العمل الكريم لابناء الدقهلية.

وقال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار، إنه تنفيذا لتكليفات "محافظ الدقهلية" تم التنسيق مع ممثلي الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والمكتب الاستشاري المسئول عن إعداد المخططات التفصيلية والهياكل الصناعية للمناطق الصناعية بمقر إدارة المساحة العسكرية. 

ويأتي ذلك بمرافقة لجنة ضمت في عضويتها مدير ووكيل إدارة الاستثمار ومدير المنطقة الصناعية بجمصة ووكيل الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد المخطط التفصيلي والهيكل الصناعي للمنطقة الصناعية بجمصة، وتمت مراجعته والتوقيع عليه من كافة الجهات المختصة تمهيدا لاعتماده ونشره بالجريدة الرسمية.

الهيئة العامة للتنمية الصناعية المناطق الصناعية المنتجات العالمية توجيهات رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية وزارة التنمية المحلية

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