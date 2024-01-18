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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ضبط 256 عبوة زيت تمويني مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالزقازيق

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

واكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية انه قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة عبدالله إسماعيل مدير الادارة ومحمد مرسي مدير الرقابة التموينية ومدير الرقابة التجارية بتحرير محاضر للمخالفين حيث تم تحرير محضر رقم 339 لعام 2024 ضد صاحبه مشروع جمعيتي ناحية الحسينية أول الزقازيق للاستيلاء والتصرف في عدد 256 عبوه زيت تمويني مدعم زنه العبوة الواحدة  ٨٠٠ مل بهدف الاتجار بها في السوق السوداء وتم تحرير محضر رقم 348 لعام 2024 جنح اول الزقازيق لعدم الاعلان عن الاسعار.

كما تم تحرير محضر رقم 349 لعام 2024 جنح أول الزقازيق لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بأحد محلات بيع المخبوزات وتم تحرير محضر رقم 853 لعام 2024  جنح ثان  ضد المدير المسؤول بالجمعية الزراعية لحيازته وعرضه للبيع بالجمعية مبيدات ومنشطات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية منذ فترات مختلفة وتم التحفظ على 140 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية.

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كما تم تحرير محضر رقم 854 لعام 2024 جنح ثان ضد محل لبيع المواد الغذائية لعدم الإعلان عن أسعار السلع بالمحل وتحرير محضر رقم 989 لعام 2024 جنح ثان ضد احد البقالين التموينيين لمخالفته التعليمات الصادرة له وعدم تقديم المحاسبة الشهرية في مكتب التموين عن شهر 12 /2023 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التموين وجهاز حماية المستهلك التموين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرقابة التجاريه الرقابة التموينية الطب البيطري الحسينية الزقازيق

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