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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

برلمانى: التكليفات الرئاسية لتطوير القاهرة التاريخية ترويج كبير للسياحة المصرية

سيد حنفى طه عضو مجلس
سيد حنفى طه عضو مجلس النواب

اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالاستمرار في مشروعات تطوير القاهرة التاريخية بمثابة ترويج كبير للسياحة المصرية لجذب السياح من مختلف العالم للتمتع بالمناطق والمعالم الأثرية داخل القاهرة التاريخية مشيراً إلى أن تطوير القاهرة التاريخية سيعمل على إعادة المظهر الجمالي لها مرة أخرى واستكمال لما بدأته الدولة في إصلاح البنية التحتية وبناء الجمهورية الجديدة.

 

وأكد " حنفى " فى بيان له أصدره اليوم أن ملامح تطوير القاهرة التاريخية بدأت تظهر بصورة جمالية وفنية فى قمة الروعة والجمال مثل ما يحدث من تطوير وتحديث شاملين وعلى اعلى مستوى لمنطقة القلعة والسيدة عائشة وما تم فى مناطق عين الصيرة ومجرى العيون مشيراً إلى أن أعمال التطوير بالقاهرة التاريخية أدى إلى تغيير حقيقى فى شكل القاهرة وإعادة وجهها الحضاري وإزالة العشوائيات وإعادة الجمال الطبيعي لمصر وإظهارها بشكل جيد يبهر السياح الوافدين من مختلف دول العالم خاصة أن القاهرة التاريخية تمتلك مناطق وأماكن تاريخية وتراثية كبيرة تحتاج للاهتمام بها من أجل جذب مزيد من السائحين للاستمتاع بالمظهر الحضاري العريق الذي تمتلكه مصر.

 

وأعرب النائب سيد حنفى طه عن ثقته التامة فى أنه بعد انتهاء الحكومة من مشروعات تطوير القاهرة التاريخية فإن جميع المناطق الأثرية والمعالم السياحية داخل القاهرة التاريخية ستجعلها واحدة من أهم العواصم التاريخية العالمية في جذب السياحة العالمية لمصر لتستعيد مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية مطالباً من الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار ومختلف وسائل الإعلام الترويج لجميع المشروعات المهمة التى تقوم بها الدولة لتطوير القاهرة التاريخية حتى يتعرف المصريون ومختلف دول العالم على مايتم فى هذا المشروع القومى الكبير. 

سيد حنفى طه مجلس النواب مشروعات تطوير القاهرة التاريخية القاهرة التاريخية السائحين

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