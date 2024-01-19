بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك الروشتة الذهبية

وقال شعبان في منشوره " لعلاج الصعوبات الحياتية عندما تمر بأوقات عصيبة يجب عليك أن تتذكر عشرة أشياء :

١- كل مر سيمر وسيكون الغد أحلي بإذن الله

والميلاد العظيم يأتي بعد المخاض الأليم

ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر

وأشد ساعات الليل ظلاماً هي التي تسبق مطلع الفجر

٢-لقد تغلبت علي صعوبات مماثلة

من قبل وانتهت وأصبحت مجرد ذكري

بمرها وحلوها

٣- الأزمة خير معلم

ومصدر للخبرة والتجربة تتعلم منها الكثير وتصقل شخصيتك

٤- الشدائد تنقي معادن الرجال كما تنقي النار المعادنوتنفي عنها الشوائب وستفرز لك من حولك وستعرف عدوك من صديقك

٥-لا تحبط بسبب الطاقة السلبية فيمن حولك

٦- التمس لنفسك بعض الراحة

٧- رفقًا بنفسك لا تلمها كثيرا

ولا تحملها فوق طاقتها

( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)

٨- (إن مع العسر يسراً)

٩- لديك طاقات كامنة

ستفجرها الأزمات

١٠-انظر إلي نعم الله عليك

في صحتك وحياتك

