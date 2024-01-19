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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

صدى البلد

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك  الروشتة الذهبية 
 وقال شعبان في منشوره " لعلاج  الصعوبات الحياتية عندما تمر بأوقات عصيبة يجب عليك أن تتذكر عشرة أشياء :

١- كل مر سيمر وسيكون الغد أحلي بإذن الله

 والميلاد العظيم يأتي  بعد المخاض الأليم
ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر
وأشد ساعات الليل ظلاماً هي التي تسبق  مطلع الفجر

٢-لقد تغلبت علي صعوبات مماثلة 
من قبل وانتهت وأصبحت مجرد ذكري
بمرها وحلوها

٣- الأزمة خير معلم 
ومصدر للخبرة والتجربة تتعلم منها الكثير وتصقل شخصيتك

٤- الشدائد تنقي معادن الرجال كما تنقي النار المعادنوتنفي عنها الشوائب وستفرز لك من حولك وستعرف عدوك من صديقك

٥-لا تحبط بسبب الطاقة السلبية فيمن حولك

٦- التمس لنفسك بعض الراحة

٧- رفقًا بنفسك لا تلمها كثيرا 
ولا تحملها فوق طاقتها  
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)

٨- (إن مع العسر يسراً)

٩- لديك طاقات كامنة 
ستفجرها الأزمات

١٠-انظر إلي نعم الله عليك 
في صحتك وحياتك
 

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