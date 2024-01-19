بدون أدوية.. جمال شعبان ينشر روشتة ذهبية لأي شخص

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري امراض القلب ورئيس معهد القلب سابقا علي صفحته الشخصية بالفيسبوك الروشتة الذهبية
وقال شعبان في منشوره " لعلاج الصعوبات الحياتية عندما تمر بأوقات عصيبة يجب عليك أن تتذكر عشرة أشياء :
١- كل مر سيمر وسيكون الغد أحلي بإذن الله
والميلاد العظيم يأتي بعد المخاض الأليم
ومهما طال الليل لابد من طلوع الفجر
وأشد ساعات الليل ظلاماً هي التي تسبق مطلع الفجر
٢-لقد تغلبت علي صعوبات مماثلة
من قبل وانتهت وأصبحت مجرد ذكري
بمرها وحلوها
٣- الأزمة خير معلم
ومصدر للخبرة والتجربة تتعلم منها الكثير وتصقل شخصيتك
٤- الشدائد تنقي معادن الرجال كما تنقي النار المعادنوتنفي عنها الشوائب وستفرز لك من حولك وستعرف عدوك من صديقك
٥-لا تحبط بسبب الطاقة السلبية فيمن حولك
٦- التمس لنفسك بعض الراحة
٧- رفقًا بنفسك لا تلمها كثيرا
ولا تحملها فوق طاقتها
( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)
٨- (إن مع العسر يسراً)
٩- لديك طاقات كامنة
ستفجرها الأزمات
١٠-انظر إلي نعم الله عليك
في صحتك وحياتك