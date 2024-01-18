العراق وتركيا يؤكدان ضرورة اللجوء للحوار والمفاوضات والمشاورات لحل مشكلات المنطقة

أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي وزير الخارجية فؤاد حسين نظيره التركي هاكان فيدان على تفاصيل العدوان الإيراني على مدينة أربيل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية العراقي ونظيره التركي.

كما تبادلا وجهات النظر بالتطورات في المنطقة وخاصةً الصراع المسلح بين باكستان وإيران.

من جانبه، أطلع الوزير التركي، الوزير على آخر المستجدات بشأن الإتصالات التي أجراها مع الجانبين الإيراني والباكستاني حول الأزمة الحالية بين الجانبين.

وبحسب البيان العراقي؛ فقد أكد الوزيران خلال الإتصال ضرورة اللجوء إلى الحوار والمفاوضات والمشاورات لحل المشاكل والتوترات في المنطقة بما يخدم الاستقرار ويساهم في استتباب الأمن فيها.

في سياق متصل أشارا الوزيران إلى أهمية العلاقات بين العراق وتركيا وضرورة تعزيزها وتطويرها، وعبرا عن اعتزازهما بما تتسم به العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين الصديقين من متانة وقوة، والحرص على مواصلة العمل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

