وعد من حسين لبيب | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، انتهاء أزمة القيد، من خلال منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بالنادي.

وكتب خلال الصفحة، بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في ايقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

انتهاء أزمة القيد

ويعلن المجلس أنه قد إنتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، وفي إنتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات المقبلة.

وعد حسين لبيب للجمهور

ويتوجه مجلس الزمالك بالشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم المجلس بمواصلة العمل علي إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحات النادي لكي يعود مرة أخري لمنصات التتويج كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط.

عقد صفقات قوية في يناير

وينتظر مشجعو نادي الزمالك عقد صفقات قوية في يناير، خاصة بعد العديد من التقارير التي اشارت لاقتراب الزمالك من ضم لاعب بيراميدز محمود صابر ولاعب فيوتشر ناصر ماهر وأليو بادجي مهاجم الأهلي السابق حيث أكدت تقارير صحفية اقتراب الزمالك من ضم اللاعبين في وقت سابق والامر الذي منع النادي من الإعلان كان عدم الانتهاء من أزمة القيد..