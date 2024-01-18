عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وعد من حسين لبيب | نجم الأهلي السابق على رادار الزمالك

صدى البلد

أعلن نادي الزمالك في بيان رسمي، انتهاء أزمة القيد، من خلال منشور على الصفحة الرسمية الخاصة بالنادي.

وكتب خلال الصفحة، بعد مفاوضات شاقة استغرقت وقتا طويلا ومبالغ طائلة تمكن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب من  الانتهاء من تسوية جميع القضايا التي تسببت في ايقاف القيد لفريق كرة القدم وبلغ عددها 14 قضية.

انتهاء أزمة القيد

ويعلن المجلس أنه قد إنتهي تماما من تحويل جميع المبالغ المطلوبة لجميع الأطراف سواء كغرامات أو مستحقات متأخرة أو أي مطالبات أخرى، وفي إنتظار وصول خطاب رفع القيد من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا خلال الساعات المقبلة.

وعد حسين لبيب للجمهور

ويتوجه مجلس الزمالك بالشكر والتقدير للجماهير العظيمة التي دعمته طوال الفترة الماضية ويعدهم المجلس بمواصلة العمل علي إنهاء باقي الملفات بما يتناسب مع طموحات النادي لكي يعود مرة أخري لمنصات التتويج  كواحد من أعرق وأقوي أندية الشرق الأوسط.

عقد صفقات قوية في يناير

وينتظر مشجعو نادي الزمالك عقد صفقات قوية في يناير، خاصة بعد العديد من التقارير التي اشارت لاقتراب الزمالك من ضم لاعب بيراميدز محمود صابر ولاعب فيوتشر ناصر ماهر وأليو بادجي مهاجم الأهلي السابق حيث أكدت تقارير صحفية اقتراب الزمالك من ضم اللاعبين في وقت سابق والامر الذي منع النادي من الإعلان كان عدم الانتهاء من أزمة القيد..

 

ادارة نادي الزمالك الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحاد الدولي لكرة حسين لبيب إيقاف القيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

تحالف دولي لمواجهة الدولار.. مصر والصين توجهان ضربة قاصمة للعملة الأمريكية |تفاصيل

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

مفاجأة وراء طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.. ناقد فني: «ضرب نار» كلمة السر

بعد التشهير.. مفاجأة غير سعيدة لمروجي الشائعات ضد ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

شوبير يوجه نصيحة لـ إمام عاشور بسبب لقطته في مران المنتخب

محكوم عليها بالسجن 63 سنة.. القبض على صاحبة مجموعة مطاعم شهيرة

بعد اكتشاف جبل الذهب الجديد.. بشائر برلمانية بخفض أسعاره في مصر وتوفير فرص عمل

ترشيحاتنا

كيف نصلي على النبي 50000 مرة بالجمعة الأولى من رجب.. لن تستغرق دقيقتين

للمرة الخامسة| خطة جديدة لـ تخفيف أحمال الكهرباء.. اعرف موعد التطبيق

منشور مثير من ميدو بعد إعلان الزمالك حل أزمة القيد

وظائف خالية للشباب | قدم الآن

بـ2 ونصف مليون دولار.. الزمالك ينهي أزمة القيد ويقترب من أولى الصفقات الشتوية

مصر تعلن تضامنها مع الصومال ضد محاولات انتهاك سيادته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على سريرها.. سارة سلامة تثير الجدل بظهورها الأخير

جمبسوت لافت.. وفاء عامر تستعرض جمالها بهذا الفيديو| شاهد

فستان جلد جريء .. شقيقة محمد رمضان تثير الجدل برفقة زوجها |شاهد

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

فيديو

وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني التعاون العسكري وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

طرح برومو مسلسل "حدوتة منسية " لـ سوسن بدر |شاهد

مفاجأة بعيار 21 | هل يتوقف الذهب عن الصعود ؟! ..فيديو

تسخير للجن.. دعاء فاروق تفجر مفاجأة حول التنبؤ بطلاق ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ