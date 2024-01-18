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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: مواجهة غانا عنق الزجاجة لمنتخب مصر

صدى البلد

أكد محمد صبري، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة غانا المُقبلة بمثابة عنق الزجاجة لمنتخب مصر، بعد التعادل الأخير أمام موزمبيق في بطولة الأمم الأفريقية.

قال محمد صبري، في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي، عبر قناة الزمالك، بدأ منتخب مصر مباراة موزمبيق الأخيرة بشكل جيد، وكان الأفضل والأكثر سيطرة، إلا أن بعض الأخطاء تسببت في إنقلاب نتيجة المباراة لصالح المنافس.

وأضاف، هناك أخطاء عديدة سواء من البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أو من اللاعبين داخل الملعب، مشددًا، المنتخبات الكبرى لا تقع في مثل هذه الأخطاء.

وأكد صبري على ضرورة فوز الفراعنة في لقائي غانا وكاب فيردي، للتأهل كأول مجموعته لدور ال16 من بطولة الأمم الأفريقية.

وأبدى محمد صبري، إعجابه بالمستويات الفنية التي قدمت من المنتخبات أصحاب التصنيفات الأقل في القارة السمراء، مشيرًا إلى أنه يتوقع استمرار المفاجآت في الأدوار الاقصائية.

وأتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا، كوت ديفوار والسنغال والمغرب فقط من المنتخبات الكبرى، من قدموا أنفسهم كمرشحين أقوياء لحصد لقب بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدًا أن المنتخب التونسي هو الأقل فنيًا من بين المنتخبات العربية بعد خسارته أمام ناميبيا، في الوقت الذي لم يشعر فيه بشخصية وهيبة منتخب الجزائر الذي سقط في فخ التعادل أمام أنجولا في الجولة الأولى.

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