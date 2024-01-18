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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب الدارسين بمحو الأمية على المهن الصغيرة لتمكينهم اقتصاديا

رئيس الجهاز التنفيذي
رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار

استقبل اللواء المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، المهندس أيمن نزيه محافظ الروتاري، وباكينام عبد الفتاح مسؤول محو الأمية بالروتاري وبحضور إيناس زغلول منسق الروتاري بالهيئة.

جاء ذلك ضمن مواصلة العمل بين مؤسسات الدولة المصرية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات ونشر الوعي والثقافة، والتصدي لمشكلة الأمية، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري العظيم نحو حياة كريمة للجميع، وفي إطار خطة الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتزاما بمسؤليتها القومية نحو تحقيق رؤية مصر 2030، التي تعتمد على الشراكة مع جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني،والمؤسسات الدولية، في تنفيذ برامج محو الأمية، ونظرا الدور المجتمعي الذي يقوم به أندية الروتاري، من المشاركة المجتمعية؛ لتدعيم أنشطة الهيئة،و تخفيف الكاهل عن الهيئة.

 

 ودار اللقاء حول: التنسيق للقاء مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لدمج محو الأمية الأبجدية بتعليم الكبار من خلال تدريب الدارسين على بعض المهن الصغيرة تساعدهم على التمكين الاقتصادي.
المشاركة مع الروتارى فى احتفالية بمحافظة اسيوط بتسليم شهادات و منحهم ماكينات للمتحررين بالتقسيط المريح. 
التنسيق لمشروع إعلان محافظة بورسعيد خالية من الأمية بالتعاون مع الروتارى.
تدعيم الهيئة فى تدريبات أكاديمية ناصر ومعهد إعداد القادة من خلال الروتاري.
تنظيم ندوات صحية للعاملين بالهيئة.

Jobs Education الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار العامة لتعليم الكبار المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحقيق التنمية المستدامة

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