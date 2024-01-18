وادي اليرموك بريف درعا.. إسرائيل تقصف جنوب سوريا

ذكرت قناة الميادين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بنيران مدفعيتها وادي اليرموك في ريف درعا الغربي جنوب سوريا.

وأشارت القناة الى ان قذائف صاروخية أُطلقت من ريف درعا الغربي في اتجاه الجولان السوري المحتل.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد بأنه تم إطلاق صواريخ من سوريا استهدفت الجولان المحتل.

وعلى الفور؛ دوت صفارات الإنذار في الجولان بعد إطلاق صواريخ من سوريا.

وذكر موقع عبري؛ أن 3 صواريخ سقطت في منطقة مفتوحة بالقرب من يوناتان في جنوب الجولان.

ويشار الى ان الحدود السورية مع الجولان المحتل تشهد قصفا منذ فترة حيث تطلق قوات الاحتلال صواريخ باتجاه ريف محافظة درعا.