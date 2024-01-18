رجل أعمال: الحكومة عليها أن تحذو حذو الرئيس السيسي بمصارحة الشعب بكل شفافية

أكد محمد الجعفري، رجل الأعمال، أن العالم أصبح يمر بأزمات، وألقت بظلالها على مصر، مشيرا إلى أن الحكومة خلال أوقات سابقة، أكدت أن من يمتلك دولار يمكن أن يتم وضعه في البنوك، دون وضع شروط، ولكن بعدها بشهور قليلة وضعت شروطا وضوابط.

وقال محمد الجعفري، خلال لقاء له لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إنه على الحكومة أن تحذو حذو الرئيس السيسي، مؤكدا أن الرئيس يعمل على مصارحة الشعب، بتفاصيل الأزمات، بكل شفافية ويضع الشعب في مقدمة الإهتمامات.

كشف التفاصيل لأي أزمة

وتابع رجل الأعمال محمد الجعفري، أن هناك فجوة كبيرة بين الشعب والحكومة، مؤكدا أنه على الحكومة كشف التفاصيل لأي أزمة للشعب المصري.