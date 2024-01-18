رجل أعمال: لا بد من وجود رقم قومي لكل وحدة سكنية

أكد رجل الأعمال محمد الجعفري، أن البعض يقوم بشراء الشقق والشهادات بمبالغ طائلة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم الشراء عن طريق البنوك حتى يكون هناك مصداقية، وأن يتم الابتعاد عن السوق الموازية.

وقال محمد الجعفري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه لا بد أن يكون هناك رقم قومي لكل وحدة سكنية، مؤكدا أنه لا بد أن يكون موجودا في مصر ويمكن أن يتم تطبيقه.

أزمات ارتفاع الأسعار

وتابع رجل الأعمال محمد الجعفري، أن الحكومة عليها أن تكشف الحقائق كاملة للرأي العام، خاصة في أزمات ارتفاع الأسعار وغيرها.

