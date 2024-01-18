صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

كشفت صحيفة "ذا أثلتيك" البريطانية نوع إصابة محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي عقب خروجه مصابا من الملعب أثناء مباراة الفراعنة مع غانا.

وكشفت الصحيفة أن إصابة محمد صلاح أمام منتخب غانا في العضلة الخلفية ، سيتم تحديد حجم الإصابة عقب خضوعه لفحوصات طبية بعد نهاية المباراة.

ألغى حكم مباراة مصر وغانا هدف محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في شباك غانا في محاولة لإدراك التعادل بداعي التسلل.

وقد انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر مع نظيره الغاني، بتقدم الأخير بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة هجومية لمنتخب مصر مع بعض وجود أكثر من فرصة للمنتخب الغاني ، نجح الشناوي والدفاع في تشتيتها، مع انحصار الكرة في أغلب الوقت في وسط الملعب.

وتعرض محمد صلاح للإصابة في آخر الشوط الأول مما أدى إلى تغيير اضطراري ونزول مصطفى فتحي بدلا منه، ثم نجح محمد قدوس نجم غانا في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 48.