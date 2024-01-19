وائل جمعة يهاجم نجم منتخب مصر: إمكانياته وسنه لا يسمحان له بالتواجد

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال وائل جمعة فى تصريحات تلفزيونية : "مع إحترامي لمحمد النني إمكانياته وسنه لا يسمحا له في التواجد في هذا الوقت"

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة



ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.