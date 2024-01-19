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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد تعادل منتخب مصر.. إبراهيم فايق يوجّه رسالة شكر لهؤلاء

ابراهيم فايق
ابراهيم فايق

تعادل منتخب مصر مع نظيره غانا بنتيجة 2/2، في المباراة التي جرت مساء امس الخميس، على ملعب فيليكس هوفويت بواني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من المجموعة الثانية ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وكتب الإعلامي ابراهيم فايق عبر حسابه علي فيسبوك "مصطفى محمد.. مرموش.. تريزيجيه.. إمام عاشور.. شكرا".

سجل هدفي منتخب مصر عمر مرموش ومصطفى محمد في الدقائق 69 و74، بينما سجل محمد قدوس هدفي غانا في الدقائق 45+3 و71.

ترتيب المجموعة الثانية

الرأس الأخضر 3 نقاط

مصر نقطتين

موزمبيق نقطة واحدة

غانا نقطة واحدة


ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر امام الرأس الأخضر يوم الإثنين المقبل 22 يناير 2024، العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. 

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