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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمد أسامة يطلق كليب"حد من جيلك" .. اليوم

صدى البلد

يستعد الطفل الموهوب محمد أسامة لإطلاق كليب "حد من جيلك" مساء اليوم الجمعة على مختلف منصات الموسيق.

محمد أسامة يطلق "حد من جيلك" غدا شوق المطرب الطفل محمد أسامة جمهوره عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام لأغنية جديدة يستعد لطرحها قريبا.

ونشر محمد أسامة بورمو أغنية "حد من جيلك" علي صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي تقول كلماتها : "في ناس بتغيب تسيب ذكرى، ده حتى وهي عايشة بعيد، معوضهمش حد جديد، ولسه الذكرى عايشة أكيد، ومش بتروح"...والأغنية كلمات سامح فرج لحن محمد شحاته وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg .


يذكر أن محمد أسامة شارك في نوفمبر الماضي في فعالية "تحيا مصر.. استجابة شعب تضامنًا مع فلسطين"، التي أقيمت في إستاد القاهرة الدولي.


وقدم محمد أسامة على المسرح أغنية "كنت هنا"، التي صدرت عن قمة القاهرة للسلام، وتستعرض مأساة الأطفال الفلسطينيين تحت القصف الإسرائيلي.

وتقول كلمات أغنية "كنت هنا":

كنت هنا.. كنت أنا.. كانت الدنيا لنا

في ربيع عمرنا.. الشوارع ملكنا.. والسلام يعمنا بالصفاء والهناء

من بعيد تنظر لنا .. نبدو وكأننا .. كاللآلئ في السماء.. تفرح الحياة بنا

حتى يوم غاب فيه آمالنا.. ضاع فيه سلامنا

دمرت أحلامنا كل يوم

كنا يوم .. كان يعلو صوتنا

شر يقصف بيتنا.. فانهض انتفض لنا لو ليوم.

 

https://www.instagram.com/reel/C2LHud1rJHT/?igsh=MWdhZW53OXJ4OTFiaw==

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