قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدحت العدل يكشف إمكانية تنظيم جلسة صلح بين شيرين وأنغام
الأقصر .. مصرع عامل داخل بئر صرف صحي بقرية الدقيرة
على أنغام آه لو لعبت يا زهر.. عمرو أديب يرقص مع أحمد شيبه
خبير أمن معلومات يحذر المصريين من طريقة منتشرة لاختراق البيانات الشخصية والبنكية
جدول مباريات الزمالك في الموسم الجديد من كأس الرابطة
فريال أشرف تفوز ببرونزية الدوري العالمي للكاراتيه
كمال ماضي: نتنياهو اعترف بلسانه أن الاحتلال يُغلق معبر رفح
الأهلي يتعاقد مع الأمريكي جوردان ثيودور لدعم فريق السلة
السجن المؤبد لـ نقاش قتل زوجته بخرطوم مياه في العمرانية
موقع الرئاسية يعرض فيديو لمشاركة الرئيس السيسي في قمة «بريكس» الاستثنائية
عمرو أديب: انا بره البرنامج في حياتي العادية دمي تقيل
بعدما كانت سلعة.. أستاذ بالأزهر: النبي كرم المرأة وأعطاها حقوقها وواجبها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في قصور الثقافة هذا الأسبوع .. انطلاق ملتقيى المبدع الصغير بالعريش والشرق الفني بالزقازيق

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز الهوية الثقافية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة ثقافية وفنية متنوعة تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 13 سبتمبر.

وتتنوع الفعاليات ما بين المعارض الفنية، القوافل الثقافية، عروض الموسيقى العربية والإنشاد الديني، هذا بالإضافة إلى برامج اكتشاف المواهب، والأنشطة التفاعلية المقدمة للأطفال.

انطلاق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش

تستضيف محافظة شمال سيناء فعاليات الملتقى الثاني للمبدع الصغير، الذي ينطلق في السابعة مساء اليوم الأحد بقصر ثقافة العريش ويستمر حتى 11 سبتمبر، ضمن برنامج "مواهبنا مستقبلنا" لاكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة والشابة في المجالات الفنية والأدبية.

يشهد الافتتاح عروضا فنية متميزة وتكريم عدد من المبدعين من أبناء سيناء والمحافظات الحدودية، إلى جانب الإعلان عن تفاصيل الورش الفنية والأدبية التي تبدأ اعتبارا من الغد، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل.

ملتقى "الشرق الثاني للفرق الفنية" بالزقازيق

يشهد هذا الأسبوع استمرار فعاليات "ملتقى الشرق الثاني للفرق الفنية" بالمسرح المتنقل بساحة قصر ثقافة الزقازيق، والذي يقام  بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد القومي لمحافظة الشرقية.
ويشهد اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة منيا القمح للآلات الشعبية بقيادة الفنان سامي الدمسيسي، تقدم خلاله ألوانا من الفلكلور الشرقاوي الأصيل.
ويستمر الملتقى حتى الخميس بمشاركة فرق: "منيا القمح"، "محمد عبد الوهاب"، و"بلبيس" للموسيقى العربية، بالإضافة إلى فرقة الشرقية للأراجوز، وفرقة القلب الصافي لذوي الهمم، وتقدم العروض يوميا في الثامنة مساءً.

ختام معرض ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير

تختتم مساء اليوم فعاليات معرض "ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير" الذي نظمته الهيئة على مدار ٥ أيام، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.
يضم المعرض 26 عملا فنيا إبداعيا نتاج الملتقى الذي أقيم بمدينة دهب الأسبوع الماضي، بمشاركة فنانين من 11 دولة عربية ونخبة من التشكيليين المصريين، بهدف تعزيز الهوية وتفعيل المراسم في المحافظات الحدودية.

استمرار احتفالات المولد النبوي الشريف

تواصل الهيئة أنشطتها هذا الأسبوع احتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث يقام اليوم الأحد حفل ببيت ثقافة نادي حديقة المدفعية بالقاهرة، وتقدم فرقة الإنشاد الديني عرضا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الثامنة مساء، فيما يستقبل نادي قارون الرياضي بالفيوم حفل فرقة الفيوم للإنشاد الديني الخميس المقبل.
كما تستمر الفعاليات بالمحافظات، متضمنة ورشا فنية، لقاءات تثقيفية، ورش حكي، أمسيات شعرية وعروض إنشاد ديني.

حفلات صيفية في مطروح

تستمر فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" في موسمه الخامس بمحافظة مطروح، ويستقبل النادي الاجتماعي في التاسعة مساء اليوم عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة الفنانة رنا بركات، ويليه غدا الاثنين حفل فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، وتختتم العروض مساء الثلاثاء.

القوافل الثقافية تجوب القرى عبر المسرح المتنقل

يتضمن هذا الأسبوع تنفيذ عدد من القوافل الثقافية عبر المسرح المتنقل، ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي.
وتشهد محافظة كفر الشيخ استمرار القوافل الثقافية بعدد من القرى، حتى 11 سبتمبر، متضمنة محاضرات توعوية، أمسيات شعرية، فقرات لاكتشاف المواهب، وفعاليات للأطفال.

كما تنطلق بعد غد الثلاثاء قافلة ثقافية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وتحديدا بقرية "أبو بكر الصديق"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل ورشا فنية وأدبية، عروض مسرح عرائس، فقرات اكتشاف مواهب، وحفلات فنية تبدأ في الثامنة مساء.
ومن المقرر أن تنتقل القافلة إلى قرية البصرة في الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر.

وتحفل أجندة الأسبوع أيضا بلقاءات تثقيفية وندوات أدبية، ومجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، هذا بالإضافة إلى الأنشطة المعدة خصيصا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وزارة الثقافة نشر الوعي وتعزيز الهوية الثقافية وزير الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق و50.9 للتربية .. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

أرشيفية

جريمة عمرها 5 سنوات.. هيكل عظمي يكشف قتل شابين لشقيقهما بسبب معاملته لوالدتهم

نتيجة المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2025 من خلال هذا الرابط

تنسيق الجامعات 2025

انخفاض تنسيق آداب وحقوق وتربية وخدمة اجتماعية.. مؤشرات المرحلة الثالثة 2025

مفيدة شيحة

جراحة عاجلة استغرقت 6 ساعات| مفيدة شيحة تكشف مفاجأة عن حالة رنا رئيس

مترو الأنفاق

دون حدوث إصابات.. مترو الأنفاق يكشف أسباب سقوط عدد من ركاب السلم الكهربائي بمحطة مسرة

المتهمان

أعلنا عن ممارسة الفجور .. تفاصيل القبض على بلوجرز جديدين

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

علامات مميزة تكشف جدري القرود عن أي مرض آخر

جدري القرود
جدري القرود
جدري القرود

ماذا يحدث عند إضافة الشبت للسلطة

الشبت
الشبت
الشبت

علامات الكبد الدهني على اليدين.. إشارات صامتة تستحق الانتباه

علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين
علامات الكبد الدهني التي قد تظهر على اليدين

بعد إعلان عمرو أديب عن تناولها.. دراسة تكشف أسرارا صادمة لفيتامينات إطالة العمر

الفيتامينات
الفيتامينات
الفيتامينات

فيديو

تدريب النجم الساطع

النجم الساطع 2025.. تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية والتدريب على الحروب الحديثة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

ميس رضا

ميس رضا تكتب: هنا القاهرة... بغداد محبة راسخة وعلاقات ممتدة

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: بصيرة السيسي

المزيد