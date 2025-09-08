في قصور الثقافة هذا الأسبوع .. انطلاق ملتقيى المبدع الصغير بالعريش والشرق الفني بالزقازيق

ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى نشر الوعي وتعزيز الهوية الثقافية، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، أجندة ثقافية وفنية متنوعة تنطلق اليوم الأحد وتستمر حتى السبت 13 سبتمبر.

وتتنوع الفعاليات ما بين المعارض الفنية، القوافل الثقافية، عروض الموسيقى العربية والإنشاد الديني، هذا بالإضافة إلى برامج اكتشاف المواهب، والأنشطة التفاعلية المقدمة للأطفال.

انطلاق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش

تستضيف محافظة شمال سيناء فعاليات الملتقى الثاني للمبدع الصغير، الذي ينطلق في السابعة مساء اليوم الأحد بقصر ثقافة العريش ويستمر حتى 11 سبتمبر، ضمن برنامج "مواهبنا مستقبلنا" لاكتشاف ورعاية المواهب الصغيرة والشابة في المجالات الفنية والأدبية.

يشهد الافتتاح عروضا فنية متميزة وتكريم عدد من المبدعين من أبناء سيناء والمحافظات الحدودية، إلى جانب الإعلان عن تفاصيل الورش الفنية والأدبية التي تبدأ اعتبارا من الغد، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للثقافة والمركز القومي لثقافة الطفل.

ملتقى "الشرق الثاني للفرق الفنية" بالزقازيق

يشهد هذا الأسبوع استمرار فعاليات "ملتقى الشرق الثاني للفرق الفنية" بالمسرح المتنقل بساحة قصر ثقافة الزقازيق، والذي يقام بالتزامن مع احتفالات المولد النبوي الشريف والعيد القومي لمحافظة الشرقية.

ويشهد اليوم الأحد عرضا فنيا لفرقة منيا القمح للآلات الشعبية بقيادة الفنان سامي الدمسيسي، تقدم خلاله ألوانا من الفلكلور الشرقاوي الأصيل.

ويستمر الملتقى حتى الخميس بمشاركة فرق: "منيا القمح"، "محمد عبد الوهاب"، و"بلبيس" للموسيقى العربية، بالإضافة إلى فرقة الشرقية للأراجوز، وفرقة القلب الصافي لذوي الهمم، وتقدم العروض يوميا في الثامنة مساءً.

ختام معرض ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير

تختتم مساء اليوم فعاليات معرض "ملتقى دهب العربي الأول للرسم والتصوير" الذي نظمته الهيئة على مدار ٥ أيام، بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

يضم المعرض 26 عملا فنيا إبداعيا نتاج الملتقى الذي أقيم بمدينة دهب الأسبوع الماضي، بمشاركة فنانين من 11 دولة عربية ونخبة من التشكيليين المصريين، بهدف تعزيز الهوية وتفعيل المراسم في المحافظات الحدودية.



استمرار احتفالات المولد النبوي الشريف

تواصل الهيئة أنشطتها هذا الأسبوع احتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث يقام اليوم الأحد حفل ببيت ثقافة نادي حديقة المدفعية بالقاهرة، وتقدم فرقة الإنشاد الديني عرضا على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية في الثامنة مساء، فيما يستقبل نادي قارون الرياضي بالفيوم حفل فرقة الفيوم للإنشاد الديني الخميس المقبل.

كما تستمر الفعاليات بالمحافظات، متضمنة ورشا فنية، لقاءات تثقيفية، ورش حكي، أمسيات شعرية وعروض إنشاد ديني.

حفلات صيفية في مطروح

تستمر فعاليات مهرجان "صيف بلدنا" في موسمه الخامس بمحافظة مطروح، ويستقبل النادي الاجتماعي في التاسعة مساء اليوم عرضا فنيا لفرقة أطفال أوبرا عربي بقيادة الفنانة رنا بركات، ويليه غدا الاثنين حفل فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية بقيادة الفنان مصطفى عبده، وتختتم العروض مساء الثلاثاء.

القوافل الثقافية تجوب القرى عبر المسرح المتنقل

يتضمن هذا الأسبوع تنفيذ عدد من القوافل الثقافية عبر المسرح المتنقل، ضمن خطط وزارة الثقافة الهادفة إلى تلبية احتياجات المجتمع المحلي.

وتشهد محافظة كفر الشيخ استمرار القوافل الثقافية بعدد من القرى، حتى 11 سبتمبر، متضمنة محاضرات توعوية، أمسيات شعرية، فقرات لاكتشاف المواهب، وفعاليات للأطفال.

كما تنطلق بعد غد الثلاثاء قافلة ثقافية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، وتحديدا بقرية "أبو بكر الصديق"، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتشمل ورشا فنية وأدبية، عروض مسرح عرائس، فقرات اكتشاف مواهب، وحفلات فنية تبدأ في الثامنة مساء.

ومن المقرر أن تنتقل القافلة إلى قرية البصرة في الفترة من 13 حتى 15 سبتمبر.

وتحفل أجندة الأسبوع أيضا بلقاءات تثقيفية وندوات أدبية، ومجموعة متنوعة من الورش الفنية والحرفية، هذا بالإضافة إلى الأنشطة المعدة خصيصا لاستقبال العام الدراسي الجديد، ضمن بروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم.