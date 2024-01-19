هشام يكن يكشف سبب تحسن مستوى منتخب مصر أمام غانا

انتقد هشام يكن، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، المستوى الذي قدمه الفراعنة أمام غانا في الشوط الأول من المباراة التي جمعت بينهما مساء الخميس بكأس أمم أفريقيا.

وقال هشام يكن، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن المنتخب المصري ظهر بشكل سلبي في الشوط الأول وافتقد السيطرة على وسط الملعب، ولكن الأداء تحسن في الشوط الثاني.



وأكمل : إن المستوى الذي قدمه الفراعنة في الشوط الثاني، مغايرا تماما لما قدموه خلال الشوط الأول، لافتا إلى أن الدفع بالثنائي محمود تريزيجيه ومصطفى فتحي، أنعش الخط الأمامي ومنح السيطرة للمنتخب المصري.



وشدد يكن على أن شخصية مصر الحقيقية ظهرت في الشوط الثاني وكان الفراعنة على أعتاب تحقيق الفوز، مضيفا إن مباراة كاب فيردي ويجب الفوز بها لضمان التأهل دون النظر في نتائج المنتخبات الأخرى.