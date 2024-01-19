هاني رمزي يكشف رأيه في صفقة وسام أبو علي

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي لمدة أربع سنوات ونصف.

وقال هاني رمزي فى تصريحات تلفزيونية "وسام بو علي مميز في ضربات الرأس ونسبة الأهداف المتوقعة له عالية أعتقد إنه هيكون إضافة كبيرة للنادي الأهلي".

ويستعد الفريق لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري أحد أيام 17 أو 18 فبراير المقبل بالجزائر.