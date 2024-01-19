في الجيم .. زوجة نجم الزمالك تستعرض رشاقتها بملابس رياضية |صور

حرصت الاعلامية دينا سليم زوجة الإعلامي خالد الغندور على مشاركة متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها فى الجيم.

وتالقت زوجة لاعب الزمالك السابق بإطلالة رياضية جذابة خطفت بها الأنظار مرتدية توب أسود شورت رياضي مع تسريحة شعر بسيطة لإبراز جمالها ورشاقتها.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك امس الخميس الى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادًا للانتظام في معسكر الفريق الذي سوف يخوض خلاله بطولتين وديتين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.