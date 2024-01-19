رد فعل قوي من شوقى السعيد بعد إعلان الزمالك إنتهاء أزمة القيد

اشاد شوقى السعيد نجم الكرة المصرية السابق بمجلس ادارة نادي الزمالك بعد الإعلان عن انتهاء أزمة القيد .

وكتب شوقى السعيد عبر حسابه علي فيسبوك "برافوا مجلس اداره الزمالك هو دا الشغل محتاجين صفقات"

وأعلن نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، عن فك القيد والانتهاء من كافة القضايا التي واجهت النادي خلال الفترة الماضية بشكل رسمي.

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الخميس الى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادًا للانتظام في معسكر الفريق الذي سوف يخوض خلاله بطولتين وديتين.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.