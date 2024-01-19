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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فريق كرة القدم بأسوان يستعد لملاقاة النصر للتعدين

تدريبات نادى أسوان
تدريبات نادى أسوان

يؤدى الفريق الأول لكرة القدم تدريبات اللياقة البدنية بمركز جيم “ أنوبيس ” وذلك داخل ستاد أسوان بمشاركة اللاعبين وتحت إشراف القائمين بالجهاز الفنى.

وقد اعرب اللاعبين عن اعجابهم وسعادتهم بمستوى التجهيزات والتحضيرات المتوفرة داخل جيم أنوبيس مما ساهم فى إستفادة الجميع من الجرعة التدريبية المقررة ضمن البرنامج التدريبى الذى وضعه الجهاز الفنى استعدادا للجولة 18 وملاقاة النصر للتعدين بملعبه بإدفو الإثنين 22/1/2023، فى الدوري الممتاز ب. 
 

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تدريب 

وكان قد عقد مركز النيل للإعلام بأسوان، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ورشة عمل بعنوان "المشغولات اليدوية والبيئية ودورها فى تنمية المجتمع المحلى"، وذلك بقاعة مجمع إعلام أسوان.

وحاضر الورشة، كريمة بكار، مدربة مشغولات يدوية، وتناولت فى حديثها عن المشغولات اليدوية والبيئية وكيفية عملها والخامات التى تصنع منها من البيئة المحيطة فى محافظة أسوان.

وأوضحت أن المنتجات اليدوية يتم عرضها فى عدة معارض محلياً ودوليا لأن هناك إقبال متزايد على هذا النوع من المنتجات وخاصة التى تعبر عن التراث النوبى الاصيل من السياح الأجانب والعرب والمصريين.

وأكدت أن ذلك يزيد من أهمية المشغولات اليدوية والبيئية ويعمل على تنمية المجتمع المحلى وتوفير فرص عمل إقتصادى للفتيات والسيدات ويعمل على الحفاظ على التراث الثقافى والهوية الثقافية للمجتمع فى محافظة أسوان.

وفى نهاية اللقاء قام فريق العمل بزيارة ميدانية للمعرض الخاص بهذه المنتجات اليدوية والبيئية فى السوق السياحى فى مدينة أسوان.

ونظم الورشة وأدراها أحمد عبد الحميد محمد شاذلى مسئول البرامج الإعلامية بالمركز وفريق العمل أحمد صابر محمد ومها محجوب جبريل، وتحت إشراف إيمان عبد الحليم أحمد مدير مجمع إعلام أسوان ورعاية نرمين أحمد أبو سريع مدير عام إعلام أسوان والبحر الأحمر، وأشرف محمود عبد الرازق وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لأعلام جنوب الصعيد والبحر الأحمر .

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