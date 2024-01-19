قدّمت الإعلامية داليا أيمن، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 19 يناير 2024، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس دافئ نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما تسود أجواء شديدة البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء:



العظمى الصغرى

القاهرة 23 - 14

الإسكندرية 23 - 12

الإسماعيلية 23 - 11

الغردقة 26 -15

أسوان 26 - 10

سوهاج 24 - 8

المنيا 23- 6

