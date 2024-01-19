بعد التصويت بالأغلبية| 4 أسباب لقرار البرلمان الأوروبي بإيقاف إطلاق النار في غزة

نقل مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بلجيكا تفاصيل قرار البرلمان الأوروبي بشأن إيقاف إطلاق النار في غزة، قائلًا إن هذا القرار يعتبر رمزيًا ولا يحمل صيغة التنفيذ؛ لكنه يحمل أكثر من جزء غاية في الأهمية، الأول هو بداية الإحساس بالمسئولية، والجزء الثاني والأهم هو تحول الرأي.



غير متكامل وبه الكثير من العيوب

وأضاف “يوسف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم هند النعساني، اليوم الجمعة، أن هذا القرار غير متكامل وبه الكثير من العيوب، حيث جاء من ضمن القرار تفكيك حركة حماس، ولم يوضح إذا كان وقف إطلاق النار مشروط بتفكيك حماس؛ لذلك فالقرار يحتاج مزيدًا من التوضيح.



وأشار مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في بلجيكا إلى أنه مازال يعطي الاحتلال الحق في الدفاع عن نفسه حتى هذه اللحظة، مضيفًا أن هذا القرار لا يعني تحول المشاعر ولكن جاء بسبب إقبال أوروبا على انتخابات، حيث يوجد تعاطف كبير من قبل الشارع الأوروبي لما يحدث في غزة، وهذا القرار جاء لحشد الأصوات فقط.