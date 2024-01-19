كاتب صحفي: الشرعية الدولية أصبحت هشة وتحتاج للمراجعة|فيديو

قال بشير عبد الفتاح، الكاتب الصحفي والباحث السياسي إن الشرعية الدولية والأسس الذي يقوم عليها المجتمع الدولي أصبحت هشة وتحتاج إلى مراجعة، مؤكدًا أن الشرعية الدولية تحتاج إلى إعادة بناء ومايحدث في العالم باسم المادة 51 في القانون الدولي يدل على أنها في مأزق كبير.

إسرائيل لا تحترم الشرعية الدولية



وأضاف “عبد الفتاح” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم هند النعساني، اليوم الجمعة، أن إسرائيل لا تعطي أدنى اهتمام لقرارات الأمم المتحدة، حيث تتمحورعلاقة إسرائيل بالأمم المتحدة والشرعية الدولية حول أمرًا واحد فقط وهو الاعتراف بها كدولة.

وأكد بشير عبد الفتاح، الكاتب الصحفي والباحث السياسي أن إسرائيل لا تحترم الشرعية الدولية، في ظل تواطؤ الولايات المتحدة، حيث تخلت عن جميع مبادئ الحقوق الإنساني وضربت بها عرض الحائط.

