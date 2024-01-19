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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق الملتقي التوظيفي في جامعة عين شمس لعام 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس الملتقي التوظيفي للجامعة لعام 2024 ، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين ،رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز ،مدير المركز ، وذلك يومى 25 ، 26 فبراير 2024، من الساعة 2 مساءا حتي الساعة 8 مساءا، في مقر مركز التوظيف داخل المدينة الجامعية لجامعة عين شمس  بالعباسية. 

واشارت الجامعة أنه من المقرر أن يتم تخصيص اليوم الأول (الأحد 25 فبراير) لطلاب وخريجى جامعة عين شمس من كليات الهندسة ، الحاسبات و المعلومات، الطب، التمريض، الصيدلة، العلوم، الزراعة، و كلية البنات (قسم العلوم) ، طب الأسنان
للتسجيل الخاص بكليات اليوم الأول: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

أما اليوم الثاني (الاثنين 26 فبراير) يخصص لكليات التجارة، الألسن، الآداب, الحقوق، التربية، وكلية البنات (أقسام الآداب و التربية) ، الإعلام.
للتسجيل الخاص بكليات اليوم الثاني: 
https://asucareercenter.icareerhub.com/admin_portal?tab=Events%20%26%20Workshops

يشارك في الملتقي عدداً كبيراً من الشركات المرموقة و الخبراء من مجالات مختلفة وسيتضمن الملتقي مجموعة متكاملة من الأنشطة المختلفة ، على النحو التالي:

- معرض توظيفي لمدة يومين كل يوم سيستهدف مجموعة من الكليات كما سبق ذكره ، ومن المتوقع مشاركة 50 شركة في المعرض التوظيفي علي مدار يومى الملتقى .

- محادثات مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Career Talks and Panel Discussions) ومن المتوقع تنظيم 7 محادثات مهنية كل يوم بمجموع 14 محادثة مهنية خلال اليومين.

- دوائر الإرشاد والتوجيه من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة (Mentorship Circles) ، ومن المتوقع تنظيم 15 دائرة إرشاد مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 30 دائرة إرشاد مهنية خلال اليومين.

- ورش عمل مهنية من قبل الشركاء والخبراء في المجالات المختلفة ، (Generic Workshop) من المتوقع تنظيم 5 ورش عمل مهنية كل يوم اثناء الحدث، بمجموع 10 ورش عمل مهنية علي مدار اليومين .

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انطلاق الملتقي التوظيفي في جامعة عين شمس لعام 2024


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