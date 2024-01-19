خيانة للأمانة| موقف الشرع من عرض الحياة الشخصية على السوشيال ميديا

قال الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف إن بداية خيانة الأمانة وإفشاء السر هو إفشاء الشخص لسره، لافتًا إلى أن الإنسان لا يجب أن يفشي بسره لأحد إلا إذا كان يريد النصح في أمر ما وهنا عليه اختيا أحدًا ذو حكمة وعقل لاستشارته والأخذ برأيه.

نشر السر خيانة للأمانة

وأضاف “النجار” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم هندي النعساني، اليوم الجمعة أنه لا يجب استخدام الأسرار الشخصية من أجل تحقيق الشهرة ومواكبة التريندات، مؤكدًا أن المجالس أمانات ونشر السر هو خيانة للأمانة.



وحذر الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف من التجسس والكلام في الآخرين، قائلًا إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن أمرين، عدم الحرص على معرفة أسرار الآخرين وعدم اغتياب الآخرين.



وأكد أحد علماء الأزهر الشريف أن التجسس وإفشاء الأسرار ذنب كبير يعاقب عليه الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يحرص الإنسان على عدم الوقع في هذه الذنوب.