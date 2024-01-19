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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أزهري يحذر من خطورة التجسس والغيبة: ذنب كبير|فيديو

أرشيفية
أرشيفية

حذر الشيخ عبد العزيز النجار، أحد علماء الأزهر الشريف من التجسس والكلام في  الآخرين، قائلًا إن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عن أمرين، عدم الحرص على معرفة أسرار الآخرين وعدم اغتياب الآخرين.

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إفشاء الأسرار ذنب كبير

وأضاف “النجار” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، من تقديم هندي النعساني، اليوم الجمعة، أن النبي شبه من يقوم بـ التجسس والغيبة كمن يأكل لحم أخيه ميتًا، حيث يدل ذلك على مدى بشاعة هذا الفعل.
 

وأكد  الشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف أن التجسس وإفشاء الأسرار ذنب كبير يعاقب عليه الله سبحانه وتعالى، ويجب أن يحرص الإنسان على عدم الوقع في هذه الذنوب.

التجسس الأزهر الرسول النبي الازهر الشريف توك شو صدى البلد

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