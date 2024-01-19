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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

داعية: أصل العنصرية جاء من إبليس عندما قال أنا خير منه

صدى البلد

قال الشيخ تامر مطر الداعية الإسلامي، إنّ النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال بُعث والناس متفاوتين طبقيا وعنصريا، مشيرًا إلى أن أصل العنصرية جاء من إبليس عندما قال "أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين".


وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد عبده ومنة الشرقاوي: «هذه العنصرية انتشرت في بني آدم وأصبح الناس يفاضلون بين الأبيض والأسود والغني والفقير والشريف والوضيع، وهذا التوجه الطبقي العنصري كان منتشرا في ظل الرق». 


وتابع الداعية الإسلامي، أن النبي بُعث في قوم أراد ان يخرجهم من هذا التفكير الضيق إلى نور وسعة العدل والمساواة، حتى يعودوا إلى الأصل، وهي أن الناس كلهم لآدم، وآدم من تراب، لذلك أقر النبي المساواة بين الناس.


 

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