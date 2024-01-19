ذكرى وفاة وحيد سيف.. بدأ رحلته الفنية من الجامعة ولقب بأيقونة الكوميديا

عرضت القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «وحيد سيف .. أيقونة الكوميديا».



تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان القدير وحيد سيف أيقونة الكوميديا التي لا ينساها محبوه، حيث تميز بحركاته ومواقفه المضحكة على مدار مشوار الفني.



رحل الفنان وحيد سيف في 19 يناير عام 2013 عن عمر ناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض، وتوفى إثر أزمة قلبية ودُفن في الإسكندرية مسقط رأسه.



تخرج وحيد سيف في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وخلال دراسته بالكلية شارك بالفرقة التمثيلية في مسرح الجامعة وبدأ مشواره الفني الكبير، ومن أبرز أعماله الفنية فيلم محامي خلع ومسرحية شارع محمد علي وفيلم سيد العاطفي ومسلسل المال والبنون.



أثناء دراسته في الجامعة شارك في مسرحيات عديدة أهمها شكسبير، وحسن ومرقص وكوهين، ومع مسرح الريحاني قدم مسرحية إنهم يدخلون الجنة، وآخر أعماله الفنية مسلسل زيزو 900.



تزوج من الفنانة ألفت سكر، بعدها تزوج من الصحفية اللبنانية خلود التي ظلت معه حتى وفاته، وقال معها طيلة حياته إنه يعيش معها أجمل فترات حياته وإنها عوضته عن كل شيء، وكان دائما يستشيرها في الأعمال والسيناريوهات التي تُعرض عليه.

