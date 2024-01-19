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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواطنون : استمرار "كلنا واحد" يؤكد دعم الرئيس السيسي للمصريين في مواجهة الغلاء

مبادرة (كلنا واحد)
مبادرة (كلنا واحد)

أشاد عدد من المواطنين بقرار وزارة الداخلية مد المرحلة الـ"24" من مبادرة "كلنا واحد"، التي أطلقتها الوزارة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدين أن استمرار المبادرة يؤكد دعم الرئيس السيسي للمواطن ومساعدته على مواجهة غلاء الأسعار.


ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط - في جولة ميدانية بالأسواق - التوافد المكثف من قبل المواطنين على السلاسل التجارية المشاركة في المبادرة، وكذلك المنافذ والسرادقات التي أقامتها وزارة الداخلية، للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي توفرها المبادرة للمواطنين، والتي تتراوح ما بين 25% الي 60%.


والتقت "أ.ش.أ" بعدد من المواطنين بأحد المراكز التجارية الشهيرة المشاركة في المبادرة بالقاهرة؛ حيث أكدوا أن المبادرة ساهمت في توفير جميع الاحتياجات الأساسية للأسرة المصرية، ولاسيما الغذائية بأسعار تنافسية، لتجعلها في متناول أيدي الجميع.


وأكدوا حرصهم على متابعة المبادرة باستمرار؛ للاستفادة من الخصومات الكبيرة التي توفرها على مختلف أنواع السلع، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار، بسبب الظروف العالمية المتمثلة في استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك الإقليمية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، خاصة الحرب الإسرائيلية على قطاع غرة.


وأعرب المواطنون عن شكرهم لوزارة الداخلية على مبادرة (كلنا واحد)، والتي ساعدت في رفع أعباء الحياة عن كاهلهم من جانب، وتوطيد أواصر الثقة بينهم وبين أبناءهم وأشقائهم من رجال الشرطة من جانب آخر.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مد فعاليات المرحلة الرابعة والعشرين من مبادرة ( كلنا واحد)، حتى 7 فبراير المقبل؛ لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة.


وتستهدف المبادرة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40 %؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).


وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة فى المبادرة ، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (1513 منفذا – 6 معارض رئيسية – 37 معرضا فرعيا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة فى المبادرة.


وفي السياق ذاته، تشارك منظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين؛ حيث تضطلع المنظومة بتجهيز العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة باجمالي 1026 منفذا، لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالأماكن النائية والقرى بكافة المحافظات، بالتنسيق مع مديريات الأمن؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، بما يعد ترجمة واقعية لاهتمام الوزارة بتلبية الاحتياجات المجتمعية للمواطن، من خلال توفير السلع والمستلزمات الأساسية، والاستجابة لمتطلباتهم بما يحقق توطيد العلاقات الإيجابية مع المواطنين، ويسهم فى تحقيق مفهوم جودة العمل الأمني.


وعلى جانب آخر، تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تكثيف حملاتها التموينية الموسعة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار، وضبط كافة صور الاحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق، ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.
 

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