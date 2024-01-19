رئيس جهاز شئون البيئة يشيد بدور الباحثين في محمية البرلس

تنفيذاً لتكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة قام الدكتور علي أبوسنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، بجولة تفقدية لمحمية البرلس بمحافظة كفر الشيخ لتفقد الأوضاع البيئية ومتابعة سير العمل ودعم السياحة البيئية بها ، رافقه الدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة وعدد من قيادات الوزارة المعنية.

وقد أكد الدكتور علي ابو سنة خلال الجولة علي أهمية محمية البرلس لما تتمتع به من تنوع بيولوجي وموارد طبيعية، حيث تضم 28 جزيرة وتتميز بخصائص خاصة بالتربة المكونة لها مما يجعلها مكاناً طبيعياً لما يقرب من 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً، مشيرا إلي أهمية البحيرة كموقع فريد لتكاثر الطيور المائية سواء على المستوى الوطنى أو العالمي، حيث أنها تمثل أحد المسارات الرئيسية لهجرة الطيور في العالم، مما يجعلها من أغنى مناطق مصر في تنوع الطيور بها حيث يتواجد بها أكثر من 700 نوع، كما تعد بحيرة البرلس ثاني أكبر البحيرات الشمالية في مصر بعد بحيرة المنزلة من حيث الحجم والمساحة وإنتاجية الثروة السمكية.

واضاف ابو سنة أن كل تلك المميزات تجعل محمية البرلس لها مكانة واعدة في مجال السياحة البيئية وخاصة سياحة مشاهدة الطيور كأحد أنشطة السياحة الجاذبة لمحبي الطيور من جميع أنحاء العالم..

كما قام الدكتور على أبو سنه خلال الجولة بعقد اجتماع مع العاملين بالمحمية والتأكيد علي أن رأس المال البشري من الباحثين و العاملين بالمحمية لا يقل أهمية عن المحمية لما لهم من دور في حماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية من أجل حق الأجيال القادمة. مؤكداً على مواصلة العمل من أجل رفع كفاءة المحمية والعاملين بها و تحديث برامج الرصد وصيانة كافة المعدات التشغيلية ودعم التدريبات الداخلية و الخارجية للعاملين.

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